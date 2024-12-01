Рифат Сабитов удостоен медали "За достижения" от губернатора Томской области

29 ноября в органном концертном зале прошло мероприятие к 80-летию радиовещания в Томской области. В честь юбилея заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов удостоен награды — медали "За достижения" от губернатора Томской области. Об этом сообщает корреспондент "Вестей" с места событий.

Медалью награждаются граждане за особые заслуги, чья деятельность принесла значимые для Томской области результаты в различных сферах деятельности.

Радио в регионе начало работу в 1944 году. Спустя 80 лет, 29 ноября, в органном концертом зале, прошло мероприятие к юбилею радиовещания в Томской области. На нем присутствовали заместитель руководителя Регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин, директора нескольких филиалов ГТРК, представители региональной и городской администраций, Законодательной и городской Дум, а также сотрудники ГТРК "Томск".