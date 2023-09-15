18 сентября, 17:40
 22 °C
103,09
96,65
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 сентября, 14:26
Новости

Рифат Сабитов: «У нашей страны все есть для победы в технологической борьбе»

Рифат Сабитов: «У нашей страны все есть для победы в технологической борьбе»

Фото: ГТРК «Южный Урал»

В Челябинске прошел Первый Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки», приуроченный к 120-летию со дня рождения великого физика Игоря Курчатова. Об этом масштабном событии, о том, как России сохранить и развивать технологический суверенитет, а также чем в этом помогают СМИ — обсуждаем с заместителем генерального директора – руководителем регионального департамента ВГТРК, председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Рифатом Сабитовым.

Официальный сайт всероссийского медиафорума "Опережающие время. Люди науки"

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия