Рифат Сабитов: «У нашей страны все есть для победы в технологической борьбе»

Фото: ГТРК «Южный Урал»

В Челябинске прошел Первый Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки», приуроченный к 120-летию со дня рождения великого физика Игоря Курчатова. Об этом масштабном событии, о том, как России сохранить и развивать технологический суверенитет, а также чем в этом помогают СМИ — обсуждаем с заместителем генерального директора – руководителем регионального департамента ВГТРК, председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Рифатом Сабитовым.

Официальный сайт всероссийского медиафорума "Опережающие время. Люди науки"