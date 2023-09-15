Саяна Бюрчиева – обладательница приза зрительских симпатий телеконкурса «Теегин айс»

Учащаяся Кетченеровской детской школы искусств, она набрала 7884 голоса, сыграв на домбре композицию «Овдгин байсвр».

11 по счёту конкурс посвящен памяти калмыцкого композитора, Героя Калмыкии Аркадия Манджиева. В состав жюри вошли известные артисты, сотрудники министерств, а также ГТРК «Калмыкия».

Напомним, награждение всех лауреатов состоится во время гала-концерта. О сроках его проведения сообщим позже.