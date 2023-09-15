Минсельхоз Калмыкии подвёл итоги инвентаризации земель Лаганского района, подверженных опустыниванию

С 11 по 15 сентября 2023 года коммисия проводила проверку земельных участков по итогу было определено 63 сельхозтоваропроизводителя, на землепользовании которых имеются участки, подверженные опустыниванию. Площадь опустынивания в районе составила 86732 га.

В период с сентября по ноябрь 2023 года планируется провести инвентаризацию земель Ики- Бурульского, Черноземельского, Юстинского, Яшкульского районов, по итогам которой будет сформирован реестр земельных участков Республики Калмыкия, подверженных опустыниванию, сообщает Минсельхоз Калмыкии.