Рыбаки уже почти неделю не могут выйти в море. Путина в Лаганском районе под угрозой срыва

Каспий очень сильно мелеет. Рыбаки уже почти неделю не могут выйти в море. А до 10 декабря нужно успеть добыть около 4 тысяч тонн водных биоресурсов. На сегодня освоено всего 1 200. А ведь от того, как пройдёт путина, будет зависеть благосостояние многих семей, чей основной доход - рыболовство.

В чем причина обмеления, и как будет решаться проблема, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Так еще полгода назад выглядел Каспий. Эти кадры были сняты в акватории Каспийского моря и Лаганского судоходного канала в апреле в ходе весенней путины. Тогда было выловлено более тысячи тонн морепродуктов. Сегодня на месте, где раньше была вода, теперь можно проехать на вездеходе. Бригады уже неделю не могут выйти в море.

Такую пугающую картину застали местные охотники и рыбаки. Вода ушла достаточно сильно.Такое случается раз в 30 лет, говорят рыбаки. Прокапывать канал для выхода в море пробовали и дноуглубительными работами при помощи земснаряда. Эта процедура всегда помогала, но не в этот раз. Пути решения проблемы уже обсудили в районной администрации на экстренном совещании. Сейчас местность исследуют и специалисты Калммелиоводхоза, оценивая объём работы. Выделить более мощный - плавучий экскаватор обещали соседи - астраханцы.

С обмелением Каспия рыбаки сталкиваются ежегодно.Говорят, когда дует норд-вест, выйти в акваторию невозможно. А это - очередной простой.

А, тем временем, осенняя путина продлится до 10 декабря в соответствии с правилами рыболовства, установленными для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Лаганские рыбаки должны освоить запланированную квоту, а это почти 4 тысячи тонн.Удастся ли выполнить план по рыбодобыче лаганским промысловикам теперь зависит не только от благоприятных погодных условий, но и от своевременного решения проблемы – обмеления Каспия.