Рифат Сабитов провел заседание координационного совета коммуникационной индустрии

Речь шла о проекте "Этической хартии". Она призвана заложить основополагающие принципы существования и развития отрасли и стать, по сути, механизмом саморегулирования.

Принять документ планируют на Первом Всероссийской коммуникационном форуме 17 ноября. Как отметил Председатель комитета по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций комитета Общественной палаты страны, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, форум призван продемонстрировать, прежде всего, органам государственной власти степень самостоятельности, ответственности отрасли, её готовности стать важной системной частью экономики страны.

Также речь шла о проработке профессиональных стандартов в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности в части коммуникационных услуг. Это позволит новым профессиям в медиа стать легитимными.

Обсудили и дорожную карту подготовки профессиональных стандартов специалистов в этой области, а также для самих СМИ и для профильных ВУЗов.