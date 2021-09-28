В Элисте проходят республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту

Пожарные Калмыкии соревнуются на территории СПСЧ-18 в пожарно-спасательном спорте, состязания посвящены 95-й годовщине со дня образования пожарной охраны Республики Калмыкия. В них принимают участие огнеборцы из всех пожарно-спасательных частей региона.

Команды соревнуются в преодолении стометровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, боевом развертывании. Завтра – второй день испытаний.