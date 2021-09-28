19 октября, 18:03
 7 °C
82,68
70,97
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 октября, 17:36
НовостиСпорт

В Элисте проходят республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Элисте проходят республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту

Пожарные Калмыкии соревнуются на территории СПСЧ-18 в пожарно-спасательном спорте, состязания посвящены 95-й годовщине со дня образования пожарной охраны Республики Калмыкия. В них принимают участие огнеборцы из всех пожарно-спасательных частей региона.

 Команды соревнуются в преодолении стометровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, боевом развертывании. Завтра – второй день испытаний.

 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия