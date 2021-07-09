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30 июля, 17:18
НовостиОбщество

Рифат Сабитов призвал не путать блогеров с профессиональными журналистами

Рифат Сабитов призвал не путать блогеров с профессиональными журналистами

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в круглом столе с представителями масс-медиа. Встреча прошла в Общественной палате Республики Татарстан.

Как сообщает ГТРК "Татарстан", одна из тем обсуждений коснулась новой журналистики, под которой некоторые понимают блогерство, приравнивая творчество блогеров с творчеством профессиональных журналистов. Рифат Сабитов призвал не путать эти понятия. Настоящая журналистика — это компетентность, этика и ответственность перед аудиторией. Чего представители так называемой блогосферы придерживаются далеко не всегда.

Члены Общественной палаты сейчас в поисках методов борьбы с фейками, их активным распространением. В качестве примера Сабитов привел ситуацию вокруг горы Куштау в Башкортостане. Тогда манипуляция фейками привела к напряженной обстановке в обществе. Разрядить которую сумела объективная и достоверная информация профессиональных СМИ.

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