Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Нужно уверенно двигаться к реализации проекта по строительству морского порта в Лагани»

29 июля Глава Калмыкии Бату Хасиков в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил порт Усть-Луга. Им было отмечено: «В порту Усть-Луга в начале 2000-х не было ничего, а на сегодняшний день команды портовых терминалов «Новотранс» и «Ультрамар» продолжают развиваться и привлекают в качестве клиентов крупнейшие компании страны из совершенно разных отраслей».

Бату Хасиков также подчеркнул, что при поддержке Правительства Российской Федерации порт стал крупнейшим на Балтике и вторым по величине в России после Новороссийска. «Здесь я смело провожу параллель с нами – нужно уверенно двигаться к реализации проекта по строительству морского порта в Лагани. Друзья, всё в наших руках», – прокомментировал он.

В завершение Глава республики также добавил: «Спасибо ребятам из группы региональной стажировки «Калмыкия» 4-го потока Президентского кадрового резерва за такую ценную наводку».