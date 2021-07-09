1 августа, 05:32
 28 °C
86,99
73,14
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 июля, 16:54
НовостиСтроительство

Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Нужно уверенно двигаться к реализации проекта по строительству морского порта в Лагани»

Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Нужно уверенно двигаться к реализации проекта по строительству морского порта в Лагани»

29 июля Глава Калмыкии Бату Хасиков в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил порт Усть-Луга. Им было отмечено: «В порту Усть-Луга в начале 2000-х не было ничего, а на сегодняшний день команды портовых терминалов «Новотранс» и «Ультрамар» продолжают развиваться и привлекают в качестве клиентов крупнейшие компании страны из совершенно разных отраслей». 

Бату Хасиков также подчеркнул, что при поддержке Правительства Российской Федерации порт стал крупнейшим на Балтике и вторым по величине в России после Новороссийска. «Здесь я смело провожу параллель с нами – нужно уверенно двигаться к реализации проекта по строительству морского порта в Лагани. Друзья, всё в наших руках», – прокомментировал он.

В завершение Глава республики также добавил: «Спасибо ребятам из группы региональной стажировки «Калмыкия» 4-го потока Президентского кадрового резерва за такую ценную наводку».

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия