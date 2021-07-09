В Калмыкии будет отремонтирован канал Право-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы

Главгосэкспертиза России уже одобрила сметную стоимость обновления гидротехнических сооружений в Городовиковском и Яшалтинском районах. В проект входит, реконструкция башенных перепадов, трубчатых переездов и водовыпусков. Вместо повреждённых или устаревших железобетонных конструкций установят новые. Документ разработан Российским научно-исследовательском институтом проблем мелиорации. А застройщиком выступит Калммелиоводхоз. Как сообщил директор учреждения Гусейн Исаев, это увеличит водопропускную способность канала, что положительно скажется на производительности в сфере АПК.