Рифат Сабитов принял участие в заседании Экспертного совета факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова

Фото: ГТРК "Ставрополье"

Рифат Сабитов принял участие в заседании Экспертного совета факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, посвященного проблемам подготовки журналистских кадров и специалистов в области медиакоммуникации.

Участники мероприятия обсудили соответствие профессиональных компетенций выпускников потребностям работодателей медиаиндустрии, трансформацию системы высшего образования с учетом оптимизации программ обучения и направлений специализации.

В своем выступлении заместитель генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил давние традиции журналистского образования в нашей стране, высокий уровень теоретической подготовки:

«Сегодня в России более 120 вузов готовят журналистов, и тем не менее отрасль испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. Я говорю, как о традиционных СМИ — телевидении, радио, печатной прессе, которая переживает непростые времена, так и новейших медиа, информационных интернет-ресурсах. Мы сталкиваемся с проблемой текучки, молодёжь ищет, где лучше, условно «более модно», больше денег в настоящий момент, не думая о получении профессионального опыта и длительном карьерном росте. Мне кажется, нам необходимо подумать об увеличении перечня специализаций, более активном вовлечении в образовательный процесс носителей профессии, и, наконец, красной линией через программы образования должна проходить тема социальной ответственности и гражданской миссии журналиста».

В работе Экспертного совета принимают участие медиаменеджеры, представители профессиональных сообществ и государственных структур, ведущие ученые факультета журналистики МГУ.