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20 июня, 13:12
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В сельхозпредприятии «Тракт» Яшалтинского района уборочную страду начали с зернобобов

В сельхозпредприятии «Тракт» Яшалтинского района уборочную страду начали с зернобобов

СПК давно славится своими неплохими результатами. Здесь выращивают не только зернобобовые, но и зерновые, и масличные культуры. Агроном Евгений Дерипаско следит за формированием севооборота - это основа урожая. По результатам прошлого года хозяйство получило прибыль более чем в полтора раза выше, чем в предыдущем.

И хотя жатва здесь только началась, но уже сейчас виды на урожай неплохие.

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