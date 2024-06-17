В сельхозпредприятии «Тракт» Яшалтинского района уборочную страду начали с зернобобов

СПК давно славится своими неплохими результатами. Здесь выращивают не только зернобобовые, но и зерновые, и масличные культуры. Агроном Евгений Дерипаско следит за формированием севооборота - это основа урожая. По результатам прошлого года хозяйство получило прибыль более чем в полтора раза выше, чем в предыдущем.

И хотя жатва здесь только началась, но уже сейчас виды на урожай неплохие.