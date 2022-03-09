Сегодня одинадцатиклассники сдали пробный ЕГЭ по русскому языку

Всего в испытаниях приняли участие чуть более 1 300 школьников. Экзамен проводился во всех 15 пунктах, где условия были максимально приближены к реальным. Ребята прошли металлодетектор. В аудиторию нельзя проносить телефоны, какие-либо видео- или звуковоспроизводящие устройства.

Репетиции ЕГЭ позволяют школьникам не только проверить свои знания, но и узнать формальную сторону экзамена, апробировать технологию тестирования и подготовиться психологически к предстоящим испытаниям.