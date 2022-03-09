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5 апреля, 19:14
НовостиОбразование

Сегодня одинадцатиклассники сдали пробный ЕГЭ по русскому языку

Сегодня одинадцатиклассники сдали пробный ЕГЭ по русскому языку

Всего в испытаниях приняли участие чуть более 1 300 школьников. Экзамен проводился во всех 15 пунктах, где условия были максимально приближены к реальным.  Ребята прошли  металлодетектор. В аудиторию нельзя проносить телефоны, какие-либо видео- или звуковоспроизводящие устройства.

 Репетиции ЕГЭ позволяют школьникам не только проверить свои знания, но и узнать формальную сторону экзамена, апробировать технологию тестирования и подготовиться психологически к предстоящим испытаниям.                                         

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