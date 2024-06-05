Фермеры Калмыкии могут получить поддержку от государства

Региональное Министерство сельского хозяйства проводит отбор для предоставления субсидий из республиканского бюджета для развития племенного животноводства.

Напомним, в текущем году конкурс проходит в электронном формате. По словам профильного Министра Тимура Гаваева, это сделано в целях минимизации коррупционных рисков, а также для улучшения доступности информации для потенциальных получателей субсидий.