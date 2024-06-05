7 июня, 10:21
Фермеры Калмыкии могут получить поддержку от государства
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Региональное Министерство сельского хозяйства проводит отбор для предоставления субсидий из республиканского бюджета для развития племенного животноводства.
Напомним, в текущем году конкурс проходит в электронном формате. По словам профильного Министра Тимура Гаваева, это сделано в целях минимизации коррупционных рисков, а также для улучшения доступности информации для потенциальных получателей субсидий.