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7 июня, 10:21
НовостиСобытиеСельское хозяйство

Фермеры Калмыкии могут получить поддержку от государства

Фермеры Калмыкии могут получить поддержку от государства

Региональное Министерство сельского хозяйства проводит отбор для предоставления субсидий из республиканского бюджета для развития племенного животноводства.

Напомним, в текущем году конкурс проходит в электронном формате. По словам профильного Министра Тимура Гаваева, это сделано в целях минимизации коррупционных рисков, а также для улучшения доступности информации для потенциальных получателей субсидий.

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