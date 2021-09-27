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18 октября, 15:00
НовостиПолитика

Рифат Сабитов принял участие в первом, в обновленном составе, заседании комитета по информационной политике Госдумы

Рифат Сабитов принял участие в первом, в обновленном составе, заседании комитета по информационной политике Госдумы

Ведущие эксперты отрасли обсудили тренды развития журналистики и технологий на ближайшую перспективу, цифровую трансформацию общества и проект бюджета на 2022 год. 

Напомним, заместитель генерального директора ВГТРК, глава регионального департамента медиа-холдинга Рифат Сабитов курирует сферу СМИ в Общественной палате России.

 К заседанию присоединился еще один наш коллега, ведущий телеканала Россия, Евгений Попов, вошедший в новый состав нижней палаты парламента и утверждённый заместителем председателя этого думского комитета. 

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