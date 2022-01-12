Сегодня свои товары на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в Москве представили калмыцкие предприниматели

Презентовать мясные полуфабрикаты, рыбную продукция и рис им помог региональный центр «Мой бизнес». Он взял на себя большую часть расходов. Сегодня второй выставочный день. О перспективах развития малого и среднего бизнеса Калмыкии в видеосюжете Зои Бармагнановой.

Более двух с половиной тысяч участников из 73 стран. На «Продэкспо-2022» представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков до изысканных деликатесов.

Ассортимент калмыцкой выставочной продукции состоит из мясных полуфабрикатов, рыбных изделий и риса. Чтобы продемонстрировать свой товар закупщикам федеральных, региональных и локальных сетей предприниматель Александр Барышников в начале года обратился в центр поддержки экспорта. Предприятие выпускает калмыцкий рис. На международной площадке – это уникальный шанс встретиться с потенциальными иностранными партнерами и начать расширять географию поставок.

Всего в Калмыкии рисоводством занимаются пять хозяйств. Все они расположены в Октябрьском районе и ориентируются на так называемый рисово-кормовой севооборот, в процессе которого происходит поочередное выращивание риса и других культур. Только в прошлом году в регионе урожайность ведущей культуры орошаемого земледелия выросла на 30%. Это результат увеличения объема подаваемой воды и своевременных агротехнических мероприятий. Засеянная площадь составила более трех с половиной тысяч гектаров, что на 23% больше чем годом ранее. Выросла инвестиционная привлекательность отрасли.

Реализовывать потенциал нашего рисоводства и продвигать бренд «Калмыцкий рис» нужно совместными усилиями, подойти к планированию использования орошаемых площадей более ответственно, призвал производителей и Глава Калмыкии. Известно, что вести бизнес в республике будут представители Ирана. Они планируют арендовать земли для сельскохозяйственных целей, изучать калмыцкий рис. Продолжится и экспорт местного мяса, сообщили в профильном ведомстве. Сразу несколько соглашений о сотрудничестве было подписано в прошлом году в сфере ведущей отрасли - сельского хозяйства.

Сегодня калмыцким предпринимателям наладить новые цепочки сбыта и поставок товаров, либо закупок сырья для собственного производства, помогает и участие в «Продэкспо-22». Потому на международной выставке среди всего изобилия - калмыцкая продукция. К примеру, здесь в ассортименте – мясные полуфабрикаты.

За прошедший год четыре местных предприятия выведены на экспорт. По данным регионального министерства экономики и торговли, объем составил более 10 миллионов долларов. Стоит отметить, что Калмыкия поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности. Благодаря расширению перечня отраслей, в прошлом году 8 предпринимателей региона получили субсидии на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей на возмещение затрат на оплату электроэнергии. Увеличилось в три раза и количество самозанятых. Субсидирование предпринимателей продолжится и в 2022 году. Введена новая мера поддержки – компенсация затрат юрлицам по страховым взносам. На это выделено более 56 миллионов.