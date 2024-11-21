Минсельхоз Калмыкии проверил качество выполнения фитомелиоративных работ в Лаганском районе.

С инспекцией там побывала рабочая группа. В ее составе специалисты ведомства, сотрудники Института комплексных исследований аридных территорий. Они проверили проект мелиорации на участке 652 гектара. Инспекторы подтвердили качественное выполнение работ. До конца года завершат мероприятия по закреплению песков на площади 1434 гектаров. Всего в республике реализуют 8 проектов в Лаганском и Черноземельском районах на площади 4,3 тыс. гектаров.

С весны министерство принимает заявки от сельхозтоваропроизводителей на возмещение части расходов на фитомелиоративные мероприятия. А для оценки качества создана рабочая группа.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии