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25 ноября, 13:20
НовостиСобытиеСпорт

В Элисте прошел очередной семинар по каратэ мастера спорта СССР, шеф-инструктора японской ассоциации каратэ JKMO, 7дан Олега Цоя.

В Элисте прошел очередной семинар по каратэ мастера спорта СССР, шеф-инструктора японской ассоциации каратэ JKMO, 7дан Олега Цоя.

Этот семинар в Элистинском дворце детского творчества завершился успешно, собрав 30 участников в возрасте от 7 до 60 лет, которые получили уникальную возможность углубить свои знания и навыки, а также пообщаться с опытными мастерами.

О пребывании в Элисте легендарного каратиста Олега Цоя и его работе на семинаре был подготовлен мини-фильм. Инициатором фильма стал тренер-преподаватель каратэ в ДДТ Эрдни Нарджиев.

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Кадры из мини-фильма Федерации Каратэ РК

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