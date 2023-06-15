Рифат Сабитов: «Наши журналисты приучили зрителя отделять ложь от правды»

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов во время работы XXVI Петербургского международного экономического форума дал интервью каналу «Сибирь 24», презентация которого состоялась в дни проведения ПМЭФ на его площадке.

«Я вижу задачу нашей комиссии в Общественной палате в том, чтобы консолидировать все информационное пространство Российской Федерации, всех журналистов, патриотически настроенных, для решения наших общих задач. Казалось, что это очень непросто. Однако, когда персонально с каждым человеком начинаешь работать, выясняется, что все люди у нас продвинутые, понимают общие задачи, охотно вливаются в наши ряды, чтобы вместе совершенствовать и законодательную базу, и все приходящие отсюда подзаконные акты, которые регулируют деятельность СМИ», – сказал Рифат Сабитов.

Во время беседы он отметил, что за последние годы очень многое изменилось. Если еще пять-шесть лет назад в интернете творились «полный беспредел и анархия», когда никто не мог поручиться за сказанное и написанное, то теперь многие IT-гиганты работают в законодательном поле России. Ведь свобода, уверен Рифат Сабитов, это в первую очередь ответственность перед зрителем, слушателем и любым потребителем информации.

Также в интервью была затронута очень важная тема – информационная война, которую развязал Запад против России.

«Информационная война, на самом деле, никогда не прекращалась, просто за последние несколько лет она обрела беспрецедентные формы. Огромное количество фэйков, потоки лжи и грязи, попытки исказить нашу историю, нашу Победу. Но наши все журналисты научились отражать эти атаки достаточно грамотно. И приучили потребителя информации отделять ложь от правды. Хотя это была непростая задача. Раньше верилось почти всему, что говорилось против нашей страны. Сейчас понимаем, что это специально подготовленная пропаганда, которой тоже надо уметь противостоять. Надо уметь выбирать проверенные источники информации», – заявил Рифат Сабитов.

Кроме того, он подчеркнул, что телевидение в наше время стало намного доступнее.

«Мультиплекс позволил смотреть каждому жителю РФ программы в высоком качестве без ограничений и бесплатно. И региональное вещание всех филиалов ВГТРК теперь стало доступно в самых отдаленных точках каждого субъекта РФ. Раньше покрытие было максимум 80-85 %, сейчас же почти 100 %. <…> Каждому человеку интересны те новости, которые происходят в том регионе, где он живет. Наша задача – завоевать доверие зрителя. У нас это получается. Исследования показывают, что много лет «Россия» – бессменный лидер. Ну и самое приятное лично для меня то, что самая популярная новостная программа по просмотрам – это "Вести. Местное время"», – подчеркнул заместитель генерального директора ВГТРК.

Продолжая тему регионального вещания, Рифат Сабитов уделил особое внимание тому, что филиалы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании работают на самом современном оборудовании, которое ничем не отличается от техники федеральных каналов.

«За это отдельное спасибо руководству ВГТРК, а в первую очередь – Олегу Борисовичу Добродееву. Программа обновления началась у нас в 2014 году, и сегодня все филиалы работают на самом современном оборудовании. Но самое ценное – это люди. Мы большое внимание уделяем обучению сотрудников, повышению квалификации. Проводим в Москве семинары и тренинги для наших корреспондентов, шеф-редакторов, операторов. Это дает свой результат. Сегодня региональное вещание ничем не отличается от федерального», – признался Рифат Сабитов.

Обсудил руководитель регионального департамента ВГТРК и проекты окружных телеканалов, идейным вдохновителем и создателем которых он является.

«Создать в каждом субъекте круглосуточный канал довольно сложно. Может, и не надо. А вот объединить ресурсы в федеральном округе! Я прописал идею и доложил Олегу Борисовичу Добродееву. Были разные сомнения и опасения, так как создавать круглосуточный канал – большая ответственность и титанический труд. Мы просчитали все и поняли, что идея очень правильная. Такие ресурсы необходимы. Они рассказывают тематику того округа, на котором вещают. Вся полноценная картина жизни. Не только новости, но и культурная, и спортивная жизнь, документальное кино, программы для детей», – отметил собеседник редакции.

В конце интервью он поблагодарил ГТРК «Новосибирск» за то, что в 2022 году коллектив компании поддержал и развил идею создания канала «Сибирь 24».

«Сегодня мы видим и понимаем, что есть обратная реакция, есть потребность у простого зрителя смотреть такой канал. Это здорово!» – добавил Рифат Сабитов.

Источник - ГТРК «Новосибирск» - https://www.nsktv.ru