Уже завтра на телеканале "Россия 1" и платформе "Смотрим" смотрите уникальный "Концерт над Волгой: Посвящение русской провинции. Прямая трансляция из Плеса"!

Со сцены, специально сооруженной на Соборной горе, над берегом Волги, известные российские артисты исполнят сочинения разных жанров. Авторами этих произведений являются люди, которые родились вдалеке от столичных подмостков, однако их творчество прославило русскую провинцию и отозвалось в сердцах современников и потомков – и в России, и далеко за ее пределами.

В программе концерта – произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Эдуарда Артемьева, Альфреда Шнитке, Сергея Есенина, Василия Шукшина и других мастеров. Не обойдется и без песен, прославивших великого русского оперного певца Федора Шаляпина, 150-летие которого отмечается в этом году.

Ведущие: Дарья Златопольская и Андрей Малахов.