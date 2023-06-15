18 июня, 12:08
Назначены выборы депутатов представительных органов муниципальных образований
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Решения об этом приняты на заседаниях Собраний депутатов Ики-Чоносовского, Кумского и Юстинского сельских муниципальных образований Республики Калмыкия. 10 сентября 2023 года состоятся:
Очередные выборы депутатов Собрания депутатов Ики-Чоносовского СМО шестого созыва.
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Кумского СМО пятого созыва по многомандатному избирательному округу для замещения трех вакантных депутатских мандатов.
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Юстинского СМО пятого созыва по многомандатному избирательному округу для замещения трех вакантных депутатских мандатов.
Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия