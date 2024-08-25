27 августа, 12:53
 33 °C
102,49
91,77
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 августа, 09:48
НовостиСобытие

Состоялся семинар-совещание с сотрудниками Информационного центра УФСИН Калмыкии о предстоящих выборах, назначенных в единый день голосования 8 сентября 2024 года

Состоялся семинар-совещание с сотрудниками Информационного центра УФСИН Калмыкии о предстоящих выборах, назначенных в единый день голосования 8 сентября 2024 года

Заместитель председателя Батля Тактинова и член Избирательной комиссии Республики Калмыкия Мира Шовунова проинформировали о формах голосования и графике приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения.

В завершение представители избирательной комиссии ответили на интересующие сотрудников вопросы, касающиеся предстоящих выборов.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия