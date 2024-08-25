Состоялся семинар-совещание с сотрудниками Информационного центра УФСИН Калмыкии о предстоящих выборах, назначенных в единый день голосования 8 сентября 2024 года
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Заместитель председателя Батля Тактинова и член Избирательной комиссии Республики Калмыкия Мира Шовунова проинформировали о формах голосования и графике приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения.
В завершение представители избирательной комиссии ответили на интересующие сотрудников вопросы, касающиеся предстоящих выборов.