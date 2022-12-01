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28 марта, 13:51
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Исполняющий обязанности прокурора республики Арсланг Мухлаев проведет личный прием граждан в прокуратуре г. Элисты

Исполняющий обязанности прокурора республики Арсланг Мухлаев проведет личный прием граждан в прокуратуре г. Элисты

5 апреля 2023 года с 14 до 16 час. и.о. прокурора республики Арсланг Мухлаев проведет личный прием граждан в прокуратуре г.Элиста (г.Элиста, ул.Ленина, 269).

В ходе приема можно будет подать жалобы, получить консультации и правовые разъяснения законодательства. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь при себе заявление с указанием основных доводов.

Гражданам, обращающимся на прием, необходимо представить документ, удостоверяющий личность.

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