Калмыцкие врачи стали участниками международной практической школы

Для этого в Элисту сегодня приехали ведущие доктора страны. Трехдневный семинар позволит ознакомиться с современными методами лечения различных заболеваний. Первый день проходит в формате лекций на базе КалмГУ. Также для них в режиме онлайн проведут сложные операции колопроктологического профиля. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ольги Эняевой.

Это первый уникальный опыт для калмыцких докторов, когда они услышат не только доклады от признанных экспертов, но и увидят практическую сторону из операционного зала. Для этого хирург, онколог из Москвы Денис Давидович, как и его коллеги, привез с собой современное оборудование, чтобы помочь пациентам республики.

Среди тех, кто стал участником практической проктологической школы врач Республиканской больницы Адьян Доржаев. Говорит, очень удобно без отрыва от производства получить новые знания. Но самое ценное для присутствующих, по его мнению, это демонстрация прорывных технологий в лечении заболеваний этого профиля.

Трехдневный семинар с участием практикующих врачей из разных регионов страны состоялся в Элисте по инициативе известного колопроктолога, депутата ГосДумы Бадмы Башанкаева. По его словам, из-за пандемии образовалась пауза в оказании плановой помощи землякам. А тех, кто нуждается в ней - немало. В этот раз операцию сделают пятерым жителям Калмыкии.

А Калмыцкий университет, получив лицензию на открытие медфакультета, имеет возможность привлекать лучших докторов страны для практико-ориентированного обучения студентов. Для этого в ВУЗе созданы все условия. Современное оборудование, которое используется на конференции, позволяет в режиме онлайн общаться и проводить практические занятия, говорит ректор Бадма Салаев.

Эти встречи включают не только лекции, но и наблюдение за операцией в режиме онлайн. Также можно обсудить актуальные темы проктологии. А главное: калмыцкие врачи получат ответы на многие вопросы, связанные с лечением тяжелых пациентов.