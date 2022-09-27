"Единство разных" и "Из уст в уста"

В одной из этих номинаций школьники от 8 до 18 лет смогут поучаствовать во Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства.



Инициатором является Российское движение школьников. Для этого нужно подать заявку на сайте РДШ, вступить в официальное сообщество и группу краеведения. Итоги опубликуют в официальной группе краеведения РДШ не позднее 30 ноября.



Все участники получат электронный сертификат. А 5 авторов самых интересных работ получат дипломы победителей и подарки.