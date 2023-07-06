В Калмыкии в День семьи, любви и верности состоится спортивный фестиваль «Семейная команда»

По словам организаторов, это отличная возможность пройти дистанции вместе с родными. Цель - укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечение детей и молодежи, а также членов их семей в занятия физической культурой и спортом, повышение общественного значения традиционных семейных ценностей. Участников ждет забег на дистанцию в 1 км по проспекту Петра Анацкого и обратно на «Парк Победы», велозаезд на дистанцию в 3 км. Мероприятие пройдёт в субботу в «Парке Победы».