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2 октября, 12:45
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В поселке Цаган Аман, в рамках Года семьи -2024, прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "Семейная команда".

В поселке Цаган Аман, в рамках Года семьи -2024, прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "Семейная команда".

Участники спортивного фестиваля – папы и мамы, а также их дети соревновались в силе и ловкости, выполняя норматив комплекса ГТО.

По итогам личного многоборья первое место среди мальчиков у Давида Терпугова, среди девочек победителем стала Эльзята Петрушкеева. Из родителей первое место среди женщин завоевала Светлана Никифорова, победителем среди отцов стал Олег Изделиев.

А по итогам двух этапов соревнования первое место заняла семья Петрушкеевых, второе место у семьи Горяевых и 3 присуждено семье Кегдышевых.

Видео: Юстинский район

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