5 марта, 08:27
 3 °C
116,53
105,81
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 марта, 11:23
НовостиПроисшествия

В Калмыкии росгвардейцы уничтожили мину времён Великой Отечественной войны

В Калмыкии росгвардейцы уничтожили мину времён Великой Отечественной войны

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии обследовали и уничтожили мину времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ведомства, боеприпас был найден местным жителем в степной зоне у поселка Малые Дербеты.

Прибывшим на место взрывотехниками обнаруженный предмет был идентифицирован как 50-мм минометная мина, со следами коррозии.

С соблюдением всех мер безопасности сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас накладным зарядом, на безопасном расстоянии от населенного пункта.

Специалисты напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета, необходимо без промедления сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженным предметом, в том числе осматривать его, прикасаться, поднимать и переносить.

 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия