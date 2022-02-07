В Калмыкии росгвардейцы уничтожили мину времён Великой Отечественной войны

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии обследовали и уничтожили мину времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ведомства, боеприпас был найден местным жителем в степной зоне у поселка Малые Дербеты.

Прибывшим на место взрывотехниками обнаруженный предмет был идентифицирован как 50-мм минометная мина, со следами коррозии.

С соблюдением всех мер безопасности сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас накладным зарядом, на безопасном расстоянии от населенного пункта.

Специалисты напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета, необходимо без промедления сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженным предметом, в том числе осматривать его, прикасаться, поднимать и переносить.