Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с представителями казачьей молодежи

Они стали участниками семинара, организованного в Элисте Федеральным агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром.

В ходе обсуждения Стратегии государственной политики в отношении казачества, Бату Хасиков подчеркнул важность участия молодого поколения в развитии казачьего движения: «Они отличный пример для тех, кто верит в Россию».

Также Глава региона отметил, Калмыкия находится в центре ЮФО, что удобно для гостей из соседних регионов. Поэтому предложил рассмотреть республику в качестве базы для Войскового ресурсного центра.