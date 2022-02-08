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11 марта, 12:22
НовостиМолодёжная политика

Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с представителями казачьей молодежи

Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с представителями казачьей молодежи

Они стали участниками семинара, организованного в Элисте Федеральным агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром.

В ходе обсуждения Стратегии государственной политики в отношении казачества, Бату Хасиков подчеркнул важность участия молодого поколения в развитии казачьего движения: «Они отличный пример для тех, кто верит в Россию».

Также Глава региона отметил, Калмыкия находится в центре ЮФО, что удобно для гостей из соседних регионов. Поэтому предложил рассмотреть республику в качестве базы для Войскового ресурсного центра.

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