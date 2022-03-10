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12 апреля, 16:16
НовостиЗдравоохранение

Клинико-диагностическая лаборатория Ресбольницы высоко оценена по системе внешней оценки качества

Клинико-диагностическая лаборатория Ресбольницы высоко оценена по системе внешней оценки качества

На протяжении всего прошлого года её ежемесячно проверяли по системе PREVECAL.Это международная оценка  биохимических исследований. Она объединяет более 2-х тысяч  лабораторий из разных стран мира. Подразделение главной лечебницы региона испытывали по 22-м позициям. Все проверки успешно пройдены.

Сертификат, подтверждающий качество поступил на днях, - сообщает пресс-служба медучреждения. По словам заведующей лабораторией Инги Кукаевой, проверке подвергли качество проведенных анализов, а также результаты их исследований.

Здесь выполняют более 230 унифицированных методик по клиническим, гематологическим, биохимическим и иммунологическим видам. Оборудование соответствует всем стандартам. Клинико-диагностическую лабораторию в Ресбольнице основали в 1989 году. Вначале это было структурным подразделением отделения анестезиологии и реанимации. А два года назад для повышения качества оказания неотложной медпомощи на ее базе создали экспресс-лабораторию. В сутки здесь выполняют около 2000 исследований. Срок выдачи результатов в среднем составляет  три часа, в экстренных случаях – в течение часа.

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