Республиканский Русский театр драмы и комедии представит проект «Театральный ликбез»

Его реализация стала возможна благодаря гранту регионального Министерства культуры и туризма. Участниками станут дети и подростки, интересующиеся историей храма искусств. Для них будут организованы экскурсии, мастер-классы по театральному гриму, сценической речи и актерскому мастерству. Поддержку получит и проект Национального драматического театра, посвященный депортации калмыцкого народа.

«К народной музыке с любовью» - так называется третий проект-победитель грантового конкурса. Над его реализацией работает колледж искусств имени П. Чонкушова. Он проведет межрегиональный фестиваль народной музыки с семинарами и круглым столом с участием ведущих специалистов в этом направлении.