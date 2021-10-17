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17 ноября, 18:34
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Республиканский Русский театр драмы и комедии представит проект «Театральный ликбез»

Республиканский Русский театр драмы и комедии представит проект «Театральный ликбез»

Его реализация стала возможна благодаря гранту регионального Министерства культуры и туризма. Участниками станут дети и подростки, интересующиеся историей храма искусств. Для них будут организованы экскурсии, мастер-классы по театральному гриму, сценической речи и актерскому мастерству. Поддержку получит и проект Национального драматического театра, посвященный депортации калмыцкого народа.

«К народной музыке с любовью» - так называется третий проект-победитель грантового конкурса. Над его реализацией работает колледж искусств имени П. Чонкушова. Он проведет межрегиональный фестиваль народной музыки с семинарами и круглым столом с участием ведущих специалистов в этом направлении.

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