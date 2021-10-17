В Калмгосфилармонии завершился ремонт

Сейчас там уже все готово к приему зрителей, осваивают обновленные помещения и артисты.

Напомним, что здание было построено в 1972 году и с тех пор капитально не обновлялось. В 2016 году деятельность учреждения была приостановлена по решению суда. А следующем году начался ремонт. Средства на него были выделены из республиканского бюджета, помогли и спонсоры.

Наша съемочная группа сегодня побывала в отреставрированном храме музыки и готова рассказать подробности.