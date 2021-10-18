Сегодня - Всемирный день недоношенных детей

И сегодня с подарками в Элистинский перинатальный центр им. Шунгаевой пришли депутат Народного хурала Ольга Бадма-Халгаева и детский омбудсмен Наталья Чужаева.

В настоящее время благодаря открывшемуся в его стенах отделению второго этапа выхаживания недоношенных, малыши, появившиеся на свет раньше времени, проходят сложный период с применением новейшего оборудования. Оно было закуплено как на средства республики – 24 млн рублей, так и получено от спонсоров в качестве подарка. Это кувезы и аппараты ИВЛ.

На сегодня именно в этом перинатальном центре проходят 97% родов в Калмыкии.