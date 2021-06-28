21 июля, 17:12
 33 °C
87,6
74,49
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 июля, 19:00
НовостиКультура

Республиканский русский театр драмы и комедии готовится к новому сезону

Республиканский русский театр драмы и комедии готовится к новому сезону

Репетиции проходят уже в собственном здании, обновленном после капительного ремонта. Пока рабочие доводят до совершенства помещения, артисты, не теряя времени, провели общее собрание, обсудили план работы, и приступили к его реализации. Напомним, пока театры закрыты для посещения из-за эпидобстановки, но репетиции проводить можно. Будут и полюбившиеся спектакли, и премьеры. Некоторые секреты удалось приоткрыть нашей съёмочной группе. Например, в репертуар возвращается «Сказ о Федоте-стрельце», но в формате мюзикла. А маленьких зрителей ждут добрые истории о животных и не только. Также в коллективе театра появятся новые артисты.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия