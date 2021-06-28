Республиканский русский театр драмы и комедии готовится к новому сезону

Репетиции проходят уже в собственном здании, обновленном после капительного ремонта. Пока рабочие доводят до совершенства помещения, артисты, не теряя времени, провели общее собрание, обсудили план работы, и приступили к его реализации. Напомним, пока театры закрыты для посещения из-за эпидобстановки, но репетиции проводить можно. Будут и полюбившиеся спектакли, и премьеры. Некоторые секреты удалось приоткрыть нашей съёмочной группе. Например, в репертуар возвращается «Сказ о Федоте-стрельце», но в формате мюзикла. А маленьких зрителей ждут добрые истории о животных и не только. Также в коллективе театра появятся новые артисты.