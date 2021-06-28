Делегация медработников вернулась в Калмыкию из Бурятии

Месяц назад, по приглашению братского народа Бурятии, медицинские работники степного региона отправились в красную зону, где в связи с приростом заболевших коронавирусной инфекцией разворачивались дополнительные инфекционные госпитали. При большом количестве заболевших регион остро нуждался в реанимационной помощи.



В делегацию вошли 2 врача-реаниматолога-анестезиолога - Бокушев Игорь Николаевич из Юстинской районной больницы и Мантышев Александр Аркадьевич из Яшкульской РБ. Также в составе делегации 2 медицинские сестры - это Зубенко Оксана Николаевна из Октябрьской больницы и Горяева Елена Андреевна из Юстинской.

Целый месяц медики братских республик совместно лечили больных с COVID-19. Такой формат взаимодействия способствовал обмену опытом и налаживанию связи на будущее.

Работа наших коллег была отмечена благодарственными письмами от Главного врача Детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева. В свою очередь делегация из Калмыкии выражает надежду на успешное продолжение сотрудничества и высоких результатов совместной работы.