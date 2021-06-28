Призывники Калмыкии исправно пополняют ряды Российской Армии

Всего из степного региона в весенний призыв, который завершился в июле, в различные войска отправлено более трехсот человек. Это по плану, отметил военком республики Андрей Сарангов во время сегодняшнего брифинга.

И еще он сообщил о том, что в республике началось формирование мобилизационного резерва, в его состав могут войти солдаты и офицеры запаса, прошедшие медкомиссию. А взамен государство гарантирует им ежемесячные выплаты и ряд компенсаций.

Армейскую школу новобранцы из Калмыкии проходят и в морском флоте. Кстати, с приближающейся юбилейной датой ВМФ ветеранов поздравили члены союза моряков Калмыкии Мерген Басхаев и Давид Ковников, которые сегодня встретились с представителями СМИ и сообщили о том, что мероприятия, посвященные трехсот двадцати пятилетию ВМФ, пройдут в онлайн-формате из-за пандемии.