Республиканский филиал госфонда «Защитники Отечества» отметил годовщину со дня открытия
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За это время к ним обратилось более полутора тысяч граждан. Помочь каждому ветерану СВО и членам их семей-именно такую задачу ставят перед собой сотрудники фонда.
На регулярной основе они отправляют бойцам гум.помощь, проводят юридические консультации, а также оказывают содействие в социальной адаптации и трудоустройстве военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО.
Видео: Фонд "Защитники Отечества" Калмыкия