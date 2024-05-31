Республиканский филиал госфонда «Защитники Отечества» отметил годовщину со дня открытия

За это время к ним обратилось более полутора тысяч граждан. Помочь каждому ветерану СВО и членам их семей-именно такую задачу ставят перед собой сотрудники фонда.

На регулярной основе они отправляют бойцам гум.помощь, проводят юридические консультации, а также оказывают содействие в социальной адаптации и трудоустройстве военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО.

Видео: Фонд "Защитники Отечества" Калмыкия