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3 июня, 10:58
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За прошедшую неделю около 3 миллионов рублей лишились жители Калмыкии, поддавшись на уловки злоумышленников

За прошедшую неделю около 3 миллионов рублей лишились жители Калмыкии, поддавшись на уловки злоумышленников

В мессенджере злоумышленники создали аккаунты-фейки и представились руководителем. Лже-руководитель сообщил 68-летней женщине о том, что в организации, в которой она работает, произошла утечка персональных данных, которая может быть использована мошенниками. Затем потерпевшей поступили звонки от псевдосотрудников правоохранительных органов и банковских организаций, которые убедили женщину в необходимости перевести денежные средства на «безопасный счет». Пострадавшая, следуя инструкциям мошенников, перевела на указанные ими счета 1 850 000 руб.

По аналогичной схеме была обманута 44-летняя жительница Элисты. Она перевела на указанные мошенниками счета 500 000 руб.

Используя схему «Ваш родственник попал в ДТП», злоумышленница позвонила 73-летнему жителю Малодербетовского района и представилась его внучкой. Мошенница сообщила пенсионеру, что попала в ДТП и получила серьезные травмы, теперь ей необходимы средства на лечение.

Аферистка попросила передать денежные средства курьеру. Пострадавший передал приехавшему к нему курьеру 551 000 руб.

Под предлогом дополнительного заработка путем инвестиций аферисты убедили 48-летнюю жительницу Ики-Бурульского района зарегистрироваться на торговой криптоплатформе. Далее, убедив женщину в выгодном инвестировании, мошенники выманили у нее денежные средства на сумму 1 690 000 руб.

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