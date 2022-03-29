Средства будут направлены в рамках софинансирования работ по развитию автотранспортной инфраструктуры в регионе в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, документ размещён на сайте правительства.

Выделение дополнительных средств позволит привести в нормативное состояние 12 километров автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети. К 1 января 2023 года доля автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна вырасти до 39,5%.

Всего 63 региона России получат в виде трансфертов на приведение в порядок и модернизацию региональных автодорог 86 млрд рублей.