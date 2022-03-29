25 апреля, 18:17
 18 °C
77,47
73,36
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 апреля, 20:42
Новости

Создавать условия для предпринимателей - с таким посылом выступил на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Президент России Владимир Путин

Создавать условия для предпринимателей - с таким посылом выступил на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Президент России Владимир Путин

Необходимо последовательно добиваться снижения административной нагрузки на бизнес. По итогам прошлого года Калмыкия входит в топ-10 регионов России по этому показателю. Это стало следствием перестройки экосистемы поддержки предпринимателей. В 2020-2021 годах создано 712 новых предприятий, зарегистрировано более 3 тысяч новых налогоплательщиков. Удалось обеспечить свыше 1,5 тысяч дополнительных рабочих мест, что на порядок выше, чем в предыдущие.

Особенно важна прозрачность и эффективность мер государственной поддержки. Глава республики Бату Хасиков в своем телеграм-канале отметил, что в регионе эта работа - один из приоритетов для созданного по указу Президента Управления по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия. Свой вклад в решение этой задачи вносит и цифровизация. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат заметно облегчает предпринимателям доступ к информации и упрощает отчётность. Развитие предпринимательства - это драйвер роста, благодаря которому наша экономика быстрее адаптируется к новым реалиям

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия