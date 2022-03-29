Создавать условия для предпринимателей - с таким посылом выступил на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Президент России Владимир Путин

Необходимо последовательно добиваться снижения административной нагрузки на бизнес. По итогам прошлого года Калмыкия входит в топ-10 регионов России по этому показателю. Это стало следствием перестройки экосистемы поддержки предпринимателей. В 2020-2021 годах создано 712 новых предприятий, зарегистрировано более 3 тысяч новых налогоплательщиков. Удалось обеспечить свыше 1,5 тысяч дополнительных рабочих мест, что на порядок выше, чем в предыдущие.

Особенно важна прозрачность и эффективность мер государственной поддержки. Глава республики Бату Хасиков в своем телеграм-канале отметил, что в регионе эта работа - один из приоритетов для созданного по указу Президента Управления по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия. Свой вклад в решение этой задачи вносит и цифровизация. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат заметно облегчает предпринимателям доступ к информации и упрощает отчётность. Развитие предпринимательства - это драйвер роста, благодаря которому наша экономика быстрее адаптируется к новым реалиям