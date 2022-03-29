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26 апреля, 09:17
Новости

Церемония исполнения гимна и поднятия флага России

Церемония исполнения гимна и поднятия флага России

С этого торжественного мероприятия и будет начинаться учебная неделя во всех образовательных организациях региона.

«Полностью поддерживаю эту очень важную и актуальную инициативу Минпросвещения России, - подчеркнула министр образования и науки на торжественной линейке в Приютненской многопрофильной гимназии. По словам Булгун Ангировой, патриотизм и гражданственность нужно формировать с самого раннего детства. Такая патриотическая практика в школьной жизни найдет полную поддержку и понимание, как у самих детей, так и у родителей и педагогов нашей республики, заключила министр.  

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