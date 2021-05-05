Решение о завершении строительства злополучного дома номер 50 в 9 микрорайоне Элисты будет приниматься после получения результата новой измерительной экспертизы

Сегодня министр по строительству Антон Рубанов отбывает в Москву. Там запланированы его рабочие встречи в фонде защиты прав обманутых дольщиков.Об этом сам министр сообщил в своем телеграм-канале.

Новую экспертизу инициировало профильное Министерство, где состоялось собрание дольщиков. Об этом стало известно, в ходе собрания в профильном министерстве им пояснили, что делается для того, чтобы, как можно скорее завершить строительство все возможные шаги для восстановления прав обманутых дольщиков. На это потребуются дополнительные денежные средства. Ольга Эняева подробнее.

Евдокия Дорджиева восемь лет ждет заветных квадратных метров. Она, как и все дольщики, пострадала от действий недобросовестных застройщиков. Многие до сих пор платят ипотеку, а есть и те, кто вложил в объект все свои сбережения.

Обманутые дольщики регулярно обращаются к представителям профильного министерства и другие инстанции для разъяснения ситуации, которая сейчас осложняется проведением дополнительной экспертизы. Дело в том, что в процессе демонтажа верхних этажей были выявлены недочеты бывших застройщиков. Это касается состояния фундамента дома, кирпичной кладки, монолитных перекрытий. Обследование специализированной компании в скором времени покажет, насколько эти конструкции надежные, и стоит ли продолжать строительство жилого здания, - говорит заместитель директора подрядной организации Сергей Роженов.

А еще предстоит укрепление 1,2 и третьего этажей дома. На это потребуются дополнительные денежные средства. Также в связи с подорожанием стройматериалов изменена сумма финансирования, - сообщил на встрече генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков МергенДомбринов.

На строительной площадке работы не прекращаются. Наступил этап подведения коммуникации. Обманутые дольщики, которые не предполагали, что возведение дома затянется на годы, надеются, что объект будет сдан к концу года. Но точную дату объявят в июне, когда участники долевого строительства вновь соберутся в этом зале.