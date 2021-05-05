Для заслуженного животновода Василия Очирова эта весна 90 по счёту

В траурной церемонии принял участие и глава региона Бату Хасиков. Теперь Калмыцкая государственная филармония будет носить имя Аркадия Манджиева.

Калмыки говорят, тот у кого в душе светит солнце, будет видеть солнце даже в самый хмурый день.Композитор Аркадий Манджиев был именно таким человеком. А своим солнцем он делился со всеми., потому что каждая его песня – это лучики этого солнца, которые будут светить всегда через времена и пространства.

Вот так проходило прощание с нашим мэтром в Калмыцкой государственной филармонии. Сюда приехали почитатели его таланта из районов республики,других регионов были представители общественности, министерств и ведомств. Как объявил Глава республики, филармонии будет присвоено имя Аркадия Манджиева и здесь же будет установлен бюст композитора.Все , кто выступал здесь говорили о том, какой вклад композитор внес в развитие калмыцкой культуры.

Все говорили и о музыке, ведь музыка-это некая постоянная в нашей жизни. И поэтому и сейчас, и через времена мы будем вспоминать моменты его жизни, которые связаны с музыкой. Он был неукротимым оптимистом, он так и говорил

Жизни река назывался красочный многодневный фестиваль музыки , который проходил в декабре прошлого года и завершился концертом, посвященным шестидесятилетнему юбилею Аркадия Манджиева. Жизни река композитора включала в себя всё,его многогранное творчество, его общественную деятельность. Это более 100 песен и другие музыкальные произведения самых разных жанров.

Опера «Калмычка»,второе представление которой состоялось в мае 2019 года, стала знаменательным событием в культурной жизни республики. Это была оценка прошлого через призму времени. Она стала и оценкой творчества композитора.

Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить - сказал поэт и, наверно, он был прав.Но когда речь идет о таких людях, как композитор Аркадий Манджиев, для которого музыка была его жизнью, несла его лучшие помыслы, дела и свершения, можно сказать, что он остается с нами в своей музыке.