О ситуации с коронавирусом в Калмыкии

По данным оперштаба, за сутки выявлено 46 новых случаев заражения. Всего за период пандемии инфицировано 18 тысяч 609 человек. Свыше 94 процентов из них выздоровели, включая 49 жителей региона за сутки. Зарегистрировано еще два летальных исхода. Теперь их 285.

В госпиталях лечатся 600 пациентов. Из них 440 – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 23 больных, 10 – подключены к аппарату ИВЛ.