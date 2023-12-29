Глава РК Бату Хасиков, Председатель Народного Хурала РК Артем Михайлов, Председатель Правительства РК Гиляна Босхомджиева, выразили соболезнования родным в связи с уходом из жизни Почетного гражданина РК, доктора исторических наук Владимира Убушаева

«Владимир Бадахаевич избирался депутатом Верховного Совета КАССР, представлял молодежь Калмыкии на международных встречах и был широко известным в республике общественно-политическим деятелем. Он один из первых российских историков, приступил к исследованию материалов по депортации и реабилитации репрессированных народов. Основал и возглавил Научный центр «Репрессированные народы России: история и современность». Автор более 280 работ, он внес неоценимый вклад в развитие научной сферы республики и страны.

Владимира Убушаева справедливо можно назвать хранителем памяти народной и светилом отечественной науки. До последних дней жизни он был предан своему делу. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, а его жизненный путь был, есть и будет для потомков примером самоотверженного служения науке, своему народу и Отечеству», - сказано в тексте соболезнования.