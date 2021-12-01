Конструктивный разговор

На базе корпоративного учебного центра «Лукойл» в поселке Ильинка Астраханской области состоялся круглый стол на тему: «Сохранение биоразнообразия в экосистеме Прикаспийского региона». В его работе приняли участие представители руководства заповедника «Черные земли».

В ходе дискуссии были затронуты проблемные вопросы прикаспийского региона. Необходимо отметить, что все участники круглого стола осознают нарастающие экологические проблемы региона и готовы рассматривать варианты их поэтапного решения.