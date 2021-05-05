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2 июня, 14:52
НовостиКриминал

Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность адвоката Адвокатской палаты Ростовской области и владельца нефтеперерабатывающего предприятия

Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность адвоката Адвокатской палаты Ростовской области и владельца нефтеперерабатывающего предприятия

По данным следствия, злоумышленники за 5 млн рублей пытались решить вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении двух лиц, обвиняемых в попытке рейдерского захвата нефтедобывающего предприятия ООО «ЕвроСибОйл» по уголовному делу, возбужденному региональным следственным комитетом по 4-ем статьям.

5 марта приговором Элистинского городского суда фигуранты осуждены по двум из них к лишению свободы на срок 4 года каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В мае апелляционным определением Верховного Суда Калмыкии приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

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