Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность адвоката Адвокатской палаты Ростовской области и владельца нефтеперерабатывающего предприятия

По данным следствия, злоумышленники за 5 млн рублей пытались решить вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении двух лиц, обвиняемых в попытке рейдерского захвата нефтедобывающего предприятия ООО «ЕвроСибОйл» по уголовному делу, возбужденному региональным следственным комитетом по 4-ем статьям.



5 марта приговором Элистинского городского суда фигуранты осуждены по двум из них к лишению свободы на срок 4 года каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В мае апелляционным определением Верховного Суда Калмыкии приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.