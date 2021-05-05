Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о решении поднять единовременную выплату до 50 тысяч рублей семьям, которые будут награждены региональным знаком «За заслуги в воспитании детей»

Также Бату Хасиков поддержал инициативу президента России Владимира Путина вернуть почетное звание «Мать-героиня», а размер выплаты поднять до одного миллиона рублей.



«Отрадно, что в наши дни традиции многодетной семьи приобретают первостепенное значение. Уверен, что эта тенденция укрепится и в нашей республике», - отметил глава Калмыкии.



Президент Владимир Путин, в День защиты детей, на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», заявил о необходимости возродить в России почетное звание «Мать-героиня» и предложил единовременные выплаты – за медаль многодетным семьям- 200 тысяч, при ордене родительской славы – 500 тысяч, матери –героине – 1 млн рублей.