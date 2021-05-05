Глава Калмыкии посетил презентацию программы первого «цифрового» лагеря дневного пребывания для детей от 11 до 16 лет

В рамках презентации Бату Хасиков пообщался с организатором и идейным вдохновителем детского IT-комьюнити Аркадием Муниевым.



«Рад, что такие талантливые и амбициозные педагоги остаются в родной республике», - отметил он.



Кроме того, ученик 11 класса Элистинской многопрофильной гимназии Вадим Тюрбеев представил Главе республики свой проект – первую калмыцкую игру «Цаган Сар» для изучения родного языка. Она уже охватила 4000 пользователей и продолжает набирать популярность. Школьник поделился с Бату Хасиковым своими планами о создании калмыцкого виртуального пространства, который вместе с наставником Аркадием Муниевым они хотят реализовать.



Глава Калмыкии, в свою очередь, вручил Вадиму Тюрбееву подарок и пожелал дальнейших успехов. «Мы будем поддерживать и делать все, чтобы у наших детей не было преград для воплощения своих идей», - подчеркнул он.



Летний IT-лагерь дневного пребывания для подростков 11-16 лет начнет свою работу с 6 июня. В нем они смогут получить базовые знания по программированию, 3D-моделированию, разработке игр, графическому и web-дизайну.



Лагерь рассчитан на 8 смен по одной неделе каждая. Также в августе во второй раз откроется «цифровая» смена на базе здравницы «Лесная сказка». Впервые в республике купить путёвку можно по программе кешбэка.