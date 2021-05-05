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2 июня, 15:31
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Глава Калмыкии посетил презентацию программы первого «цифрового» лагеря дневного пребывания для детей от 11 до 16 лет

Глава Калмыкии посетил презентацию программы первого «цифрового» лагеря дневного пребывания для детей от 11 до 16 лет
В рамках презентации Бату Хасиков пообщался с организатором и идейным вдохновителем детского IT-комьюнити Аркадием Муниевым.

«Рад, что такие талантливые и амбициозные педагоги остаются в родной республике», - отметил он.

Кроме того, ученик 11 класса Элистинской многопрофильной гимназии Вадим Тюрбеев представил Главе республики свой проект – первую калмыцкую игру «Цаган Сар» для изучения родного языка. Она уже охватила 4000 пользователей и продолжает набирать популярность. Школьник поделился с Бату Хасиковым своими планами о создании калмыцкого виртуального пространства, который вместе с наставником Аркадием Муниевым они хотят реализовать.

Глава Калмыкии, в свою очередь, вручил Вадиму Тюрбееву подарок и пожелал дальнейших успехов. «Мы будем поддерживать и делать все, чтобы у наших детей не было преград для воплощения своих идей», - подчеркнул он.

Летний IT-лагерь дневного пребывания для подростков 11-16 лет начнет свою работу с 6 июня. В нем они смогут получить базовые знания по программированию, 3D-моделированию, разработке игр, графическому и web-дизайну.

Лагерь рассчитан на 8 смен по одной неделе каждая. Также в августе во второй раз откроется «цифровая» смена на базе здравницы «Лесная сказка». Впервые в республике купить путёвку можно по программе кешбэка.
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