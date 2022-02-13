17 марта, 15:28
Региональный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики возглавил Глава региона Бату Хасиков
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Об этом сообщает его пресс-служба.
«Дополнительные ресурсы также будут направлены на поддержку сельского хозяйства - это очень важный драйвер развития, в том числе и для Калмыкии» - подчеркнул Хасиков.
Он также заявил:
«Работа по исполнению поручений Президента будет координироваться региональным штабом по обеспечению устойчивого развития экономики под моим руководством. Экономический блицкриг против России не удался. Поэтому мы наверняка увидим попытки усилить давление на нашу страну. Мы справимся. Трудности и изменения – это, прежде всего, возможности для развития», - заключил Хасиков.